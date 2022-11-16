المرابطون في ضيافة السفير الجزائري: ثورة الجزائر العظيمة كانت وستبقى في الوجدان العربي

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زار أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان يرافقه أعضاء الهيئة الأخ فؤاد حسن والأخ محمد قليلات والأخ أحمد منصور، سعادة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد الكريم الركايبي في مقر السفارة في بيروت.

وقدّم العميد مصطفى حمدان التهنئة بالذكرى الـ68 لثورة الجزائر، مؤكداً أن ثورة الجزائر العظيمة كانت وستبقى في الوجدان العربي، مثلاً ومثالاً لقدرة أهلنا الجزائريين وعظمة تضحياتهم في سبيل الاستقلال والسيادة الوطنية.

ثمّن حمدان دور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقيادة فخامة الرئيس السيد عبد المجيد تبون، في هذه المرحلة التاريخية المعقدة، أن يكون القائد والرائد في لم الشمل وتجميع عناصر القوة العربية، مؤكداً أنكم يا فخامة الرئيس بدأتم بفلسطين بدعمها التي تعتبرونها القضية المركزية العربية، على أمل ان يكون لم الشمل العربي بعد نجاح قمة الجزائر بوجودكم وإدارتكم، بداية استعادة الجامعة العربية لدورها في صيانة وحماية الأمن القومي العربي.

بدوره، شكر السفير الجزائري عبد الكريم الركايبي المرابطون، مؤكداً على أهمية توحيد الجهود من اجل حماية الأمن والأمان للبنانيين جميعاً، داعياً إلى الحوار الوطني الذي يتيح الخروج من هذه الأزمة السياسية والضائقة المعيشية التي يعيشها اللبنانيون جميعاً.