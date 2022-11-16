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ممثلون عن الجهات الرسمية والقطاع الخاص أعلنوا إطلاق المنصة اللبنانية للتصدير

16
NOVEMBER
2022
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أعلن عدد من الممثّلين عن الجهات الرسمية وفعاليات من القطاع الخاص، إطلاق المنصة اللبنانية للتصدير، في إطار المساعي الهادفة لمواجهة الانهيار الاقتصادي وزيادة الصادرات مقابل خفض الواردات، ووضع سلّة معلومات كاملة أمام المنتج اللبناني ليتمكّن من تسويق إنتاجه والارتباط مع المشترين في أي مكان في لبنان والعالم.

ولفتت إلى أنّ "الهدف الثاني هو توفير المنتج ليكون جاهزاً للتصدير إلى كل دول العالم من شركات وأفراد وللمغتربين للبنانيين، بالتعاون مع المؤسسات الرسمية ووزارات الاقتصاد والزراعة والخارجية".

وأعلنت شوفاني عن "سلسلة من الاجتماعات في مقر الهيئات الاقتصادية لتبيان الحاجات والخصوصيات التي يجب مراعاتها في تطوير الانتاج لضمان الجودة والتكامل بين القطاعات الاقتصادية والهيئات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية".

من جهته، تناول رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير أهمية الصناعة اللبنانية والانتاج اللبناني خصوصاً في هذه الظروف، مشدداً على أهمية المنصّة.

كما أكّد مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود على أهمية المنصة بالنسبة للمزارعين والمنتجين الزراعيين للتصنيع الغذائي والحرفيين، ومذكرًا بالتجارب الناجحة التي حصلت في ملف النبيذ والتعاون القائم بين الوزارة والملحقين الاقتصاديين والسفراء لتسهيل التصدير اللبناني إلى الخارج.

أمّا مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، فتحدّث عن ضرورة إشراك البلديات والإدارات المحليّة لتسهيل العمل عل المنتجين، مشيراً إلى دور المنصة في مساعدة المنتجين على التأكد من التغليف والفحوص المخبرية المطلوبة. كما ذكر خطط وزارة الاقتصاد والخدمات الرقمية التي ستطلقها قريباً، وعلى أهمية الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات.

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