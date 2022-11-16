هل سيشاهد اللبنانيون المونديال؟

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أشار وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري إلى أن العمل جار لتأمين المبالغ المطلوبة من أجل نقل مباريات كأس العالم للشعب اللبناني.

وقال مكاري في حديث عبر "صوت لبنان": "التفاوض جارٍ مع شركة BeIN وهناك مفاوضات حول المبلغ الذي يتوجّب علينا دفعه، وكنت قد تقدّمت برقمٍ وأنتظر اليوم الأربعاء ردّ الشركة، وعلى الدّولة تأمين هذا البدل المادي".

أضاف: لدينا الأفضلية "كتلفزيون لبنان" لنقل مباريات مونديال قطر بسبب وجود علاقة جيّدة مع الدولة القطرية، وسنعلن كل التفاصيل للمواطنين سواء كانت سلبية أم إيجابية.