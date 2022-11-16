هذا ما أكده كنعان عن الصندوق السيادي

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اعتبر رئيس لجنة "المال والموازنة"، النائب ابراهيم كنعان أن "بعد الترسيم من أهم الخطوات هي إنشاء صندوق سيادي لتطمين اللبنانيين بالنسبة للعائدات النفطية ومواصفات الصندوق الاستقلالية والمحفظة الادخارية والمحفظة الاستثمارية".



وقال بعد اجتماع اللجنة: "ركزنا في نقاشنا على الاطلالة بالصندوق السيادي بشيء مختلف عن المحاصصة ومنطق 6 و6 مكرر".



وتابع، "شكّلنا لجنة فرعية برئاستي وسنجتمع الاسبوع المقبل لاعداد دراسة تتكل على خبرات الدول الاخرى في هذا المجال وتجربتهم وخلاصاتهم".

ورأى أن "أهم ما يجب أن يربحه لبنان من خلال الصندوق السيادي هي الثقة التي تعيده الى الخريطة الدولية والاستثمارات واستعادة عافية الاقتصاد".