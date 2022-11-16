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نصّار استقبل السفير الباكستاني ووفد من البنك الدولي ووقّع مذكّرة تفاهم مع جمعية جيل الأمل تقضي بفتح مكتب سياحي للوزارة في فنيدق - القمّوعة

16
NOVEMBER
2022
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استقبل وزير السياحة المهندس وليد نصّار في مكتبه في الوزارة سفير باكستان في لبنان سلمان آثار، وجرى خلال اللقاء عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية العمل على تطوير التبادل السياحي بينهما.
 
وعقد نصّار اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي، عرض خلاله سبل التعاون لدعم السياحة والتنمية الريفية وتعزيز وتطوير واقع القرى والبلدات النائية، والتي تأتي من أبرز أهداف خطّة اللامركزية الإدارية السياحية.
 
ووقّع نصّار مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة وجمعية جيل الامل تقضي بافتتاح مكتب تابع لوزارة السياحة في منطقة فنيدق - القموعة، وذلك خلال استقباله وفداً من منطقة فنيدق ضمّ رئيس بلديتها الشيخ سميح عبد الحي، إمام مسجدها الشيخ عمر حيدر، رئيس جمعية جيل الأمل علي صلاح الدين ونائب الرئيس شعيب صلاح الدين وأمين السّر بلال علي زكريا، المدير التنفيذي لجمعية الحداثة الدكتور زاهر عبيد، رئيس جمعية تنمية وسلام أيمن شحادة، واطّلع من الوفد على أبرز المقومات والمعالم السياحية في المنطقة التي يجب العمل على تعزيزها وتحسين واقعها لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السيّاح والمغتربين إليها.
 
كذلك التقى رئيس لجنة مسابقة ملك جمال لبنان نضال بشرّاوي يرافقه ملك جمال لبنان لعام 2022 سيف الوليد حرب والوصيفان محمد أبيض وأنور شبلي، وبحث معهم في الخطوات المستقبلية للّجنة، مهنئاً إيّاهم بالفوز.
 
ويطلق الوزير نصّار غداً الخميس "الحملة السياحية الشتوية" في احتفال سيقام في تمام الساعة 11 قبل الظهر في قاعة مركز التدريب والمؤتمرات - الميدل إيست، لإطلاق "سياحة النبيذ في لبنان"، على أن تساهم الحملة الشتوية للوزارة باستقطاب أكبر عدد من السيّاح والمغتربين على غرار الحملة السياحية الصيفية "أهلا بهالطلّة".
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