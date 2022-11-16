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المنخفض الجوي مستمر: أمطار غزيرة ورياح ناشطة

16
NOVEMBER
2022
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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائما جزئيا الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة. تهطل أمطار متفرقة وتشتد غزارتها أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة في فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر، وتخف حدّة الأمطار ليلاً.
 
وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً وأمطار حتى ظهر يوم الجمعة، حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجاً.
معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر تشرين الثاني يتراوح بين 16و28 درجة.
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
 
الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكّون الضباب الكثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مترافقة ببرق ورعد خلال فترة قبل الظهر وفي الليل، كما تنشط الرياح أحياناً وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر، يتوقع حدوث بعض الانفراجات في فترة بعد الظهر.
 
الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل لأمطار متفرقة وتشتد غزارتها أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة في فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر، وتخف حدة الأمطار ليلاً.
 
الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة أحياناً في المناطق الشمالية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2400 متر، متوقع أن تنحسر الأمطار ويتحسن الطقس تدريجاً بعد الظهر. 
 
السبت: صاف اجمالاً مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية.
- الحرارة على الساحل من 15 الى 23 درجة، فوق الجبال من 6 الى 15درجة، في الداخل من 9 الى 19 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين 20 و40 كم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب. 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 في المئة. 
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح المياه: 24 درجة
- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,11
- ساعة غروب الشمس: 16,43
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