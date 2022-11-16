living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تجارة الخطف مقابل فدية تزدهر...!

16
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في صباح 22 اكتوبر الماضي، كان الشقيقان السوريان غالب (15 عاما) ومهند (13 عاما) متوجهين من منزلهما إلى محل والدهما لبيع الألبسة المستعملة في بعلبك، لمساعدته في العمل، كونه يوم إجازة من المدرسة.

 على الطريق، لاحقتهما سيارة رباعية الدفع داكنة الزجاج من دون لوحات، ترجل منها مسلحون ملثمون واقدموا على خطف الطفلين.

وفي غضون دقائق، تلقى والدهما رسالة هاتفية من الخاطفين تهدده اما بدفع فدية مالية قدرها 300 ألف دولار خلال 24 ساعة، وإلا «سيقوم الطبيب بعمله»، في اشارة الى أن الخاطفين سيلجؤون الى بيع أعضاء ولديه.

 
ولأن العائلة السورية النازحة لا تملك هذا المبلغ، «والا لكانت غادرت لبنان إلى دولة أوروبية» كما قال الوالد، لم تجد بدلاً من ابلاغ الأجهزة الامنية التي فتحت تحقيقاً وباشرت عمليات البحث عن الخاطفين، الذين استمروا في ارسال رسائل وفيديوهات الى الوالد تتضمن أصوات تعذيب وتعنيف للطفلين.

وبعد شهر على عملية الخطف نفذ الجيش اللبناني، أمس، عملية دهم في بلدة دار الواسعة، في البقاع، بحثا عن الشقيقين المخطوفين.

تعيد عمليات الخطف المستجدة تذكير اللبنانيين بما عانوه إبان الحرب الأهلية التي خلفت أكثر من 17 ألف مفقود من جنسيات وانتماءات مختلفة.

اليوم، عادت عمليات الخطف المتنقل إلى واجهة الأحداث المقلقة، ما يعزز المخاوف من ان يكون واقع لبنان المأزوم اجتماعيا ومعيشيا قد بدأ يلقي بتداعياته على الوضع الأمني.

أصبح الخطف تجارة مزدهرة كونه يستهدف بصورة خاصة اشخاص مقتدرين ماديا، ومن جنسيات مختلفة، وذلك بغرض الحصول على فدية. الا انها بدأت منذ فترة تطول من «يمكن الوصول اليه» حتى الأطفال، وهم الفئة الأقل قدرة في الدفاع عن النفس.

وشهد العام الماضي عدداً كبيراً من عمليات الخطف التي استهدفت من بين ضحاياها أطفالاً بهدف الابتزاز. في فبراير الماضي، اختطف مجهولون الطفل ريان كنعان (11 عاما) من يد والدته قرب جبيل، لكن القوى الأمنية نجحت سريعا في تحريره وألقى الجيش بعد أشهر القبض على منفذ العملية.

كذلك سجل شهر سبتمبر محاولة خطف طفل يبلغ من العمر 5 سنوات في بيروت، حيث تم إلقاء القبض على الرجل بالجرم المشهود من قبل سكان المنطقة وتم تسليمه للأجهزة الامنية.

القوى الأمنية تحذِّر

وفي ابريل، أصدرت قوى الأمن الداخلي بيانا تحذر فيه من عمليات خطف خارج الحدود اللبنانية، موضحة أنه يتم «استدراج الضحايا عبر المعابر غير الشرعية، إلى داخل الأراضي السورية. ثم يعمد أفراد العصابة إلى طلب فدية مالية من ذوي الضحية، لقاء الإفراج عنه. وغالباً ما تتعرض الضحية للتعذيب، ويتم إرسال صور ومقاطع فيديو لذوي المخطوف، للإسراع في دفع الفدية المالية».

وفي السياق، أكد مصدر أمني لـ القبس بأن «الاوضاع الأمنية مضبوطة الى حد كبير رغم ارتفاع نسبة الجرائم وازدياد عمليات الخطف مقابل فدية»، معتبرة ما يحدث هو احدى تداعيات الازمة الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. لكنها تلفت في المقابل إلى أن انفلات الحدود بين لبنان وسوريا يلعب دورا مؤثرا في تسهيل ظاهرة الخطف والتعذيب والفدية، خصوصا ان الجهة الامنية المسيطرة على الحدود مع لبنان (الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الاسد) يشتبه بضلوعها في عمليات خطف وصناعة وتجارة المخدرات.

ارتفاع معدلات الخطف

تظهر الإحصاءات أن بداية عام 2022 سجل ارتفاعاً فوق المعدل في حوادث الخطف (16 حادثة خلال فبراير)، بينما كان العام 2021 في الشهر ذاته قد سجل حادثة واحدة، وهو ما يشير إلى وتيرة تصاعدية في عمليات الخطف، بينما بلغت العمليات الموثقة عام 2020 من الشهر عينه 7 حالات.

في مطلع الصيف الفائت، أعلن وزير الداخلية أن «الأمن ممتاز وجيّد وعمليات الخطف قليلة»، قصد الوزير حينها عدم اخافة السياح وتحفيزهم على المجيء الى لبنان. الا انه بهذا الإعلان، كان يؤكد التقارير الغربية حول مناطق خطرة في البلاد.

القبس
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout