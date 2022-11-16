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جديد "الدستوري": الملفّات لم تجهز بعد

16
NOVEMBER
2022
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بعد ردّ المجلس الدستوري 9 طعون نيابية من أصل 15 على دفعتين، لم يبقَ أمامه سوى 6 طلبات للبتّ بها وإقفال الملف الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً أم سلباً على نتائج الإنتخابات النيابية، وتأثيرها بالتالي على الخارطة البرلمانية والسياسية في ظلّ الشغور الرئاسي بين مطرقة التوافق السياسي المفقود وسندان النصاب القانوني المكسور.
 
وفي انتظار صعود الدخان من المجلس الدستوري، أشار مصدر قضائي متابع للقضية في اتصال مع «نداء الوطن» إلى أنه «حتّى الساعة لا ملفّات جاهزة للإعلان عنها»، عازياً التأخير إلى «دقّة المجلس في دراسته الفنيّة والدقيقة لكافة الطلبات».
 
وعن الملفات التي لا تزال بحوزة وزارة الداخلية والبلديات، كشف المصدر أنّ المستندات والأوراق المطلوبة أصبحت في عهدة المجلس.
 
أما الطعون الـ6 المتبقية فهي:
 
- حيدر زهر الدين عيسى ضد النائب أحمد رستم الفائز عن الموقع العلوي في عكار.
 
- النائب السابق فيصل كرامي ضدّ النواب رامي فنج، إيهاب مطر، فراس السلوم.
 
- جاد غصن ضدّ النائب رازي الحاج الفائز عن المقعد الماروني في المتن والنائب أغوب بقرادونيان الفائز عن المقعد الأرمني في المتن.
 
- حيدر ناصر المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس ضدّ إيهاب مطر الفائز بالمقعد السنّي في طرابلس وفراس السلوم الفائز بالمقعد العلوي في طرابلس.
 
- سيمون صفير ضد نعمة أفرام وفريد هيكل الخازن في كسروان - جبيل عن المقعد الماروني.
 
- واصف الحركة ضد النائب فادي علامة عن المقعد الشيعي في دائرة بعبدا.
نداء الوطن
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