لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية: نرحب تبني مجلس الشيوخ الفرنسي قراراً يدين عدوان أذربيجان

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رحبت لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان تبني مجلس الشيوخ الفرنسي قراراً بغالبية ٢٩٥ صوتاً يدين عدوان أذربيجان، ويدعوها:

للإنسحاب من أراضي أرمينيا وإحترام سلامة وسيادة أراضيها،

لإطلاق سراح جميع أسرى الحرب الأرمن وعودتهم إلى الوطن،

لوضع إجراءات دبلوماسية وإقتصادية لمعاقبة العدوان الذي تقوم به أذربيجان، وفرض عقوبات ضدها، وحظر استيراد الغاز والنفط منها،

للإعتراف بجمهورية ناغورنو كاراباخ، ويقترح على الحكومة النظر في إمكانية دعم وتعزيز القدرات الدفاعية لأرمينيا.

يشار إلى أن السفير الأرميني في فرنسا هاسميك تولماجيان وممثل ناغورنو كاراباغ هوفانيس كيفوركيان كانا حاضرين في جلسة اعتماد القرار كضيفي شرف.

لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان.