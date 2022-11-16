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المنخفض الجوّي الذي ضرب اليونان انحرف .. هذا ما ينتظرنا

16
NOVEMBER
2022
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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على " فيسبوك" ان المنخفض الجوّي نَشُط مساء أمس الثلاثاء وليلاً وتعمّقت امطاره نحو ساحل سوريا وسواحل لبنان فالجبال الغربية والجنوب، وترافقت الامطار بالصواعق والعواصف الرعدية، وتساقط البرَد بشكل ملحوظ في الشمال.
 
ويستمر الطقس الممطر حتى قبل ظهر يوم الجمعة، وتكون نسبة الانفراجات 55% تخترقها اجواء ممطرة وتكون ناشطة بين بعد ظهر اليوم الاربعاء وفجر الخميس (امطار غزيرة وعواصف رعدية وحبّات برد) وتتساقط الثلوج فوق 2500متر.
 
وأشار خنيصر إلى انّ المنخفضات الاطلسية التي تضرب اوروبا، سوف تتجه تدريجياً نحو اليونان وتركيا وسيكون للبنان حصة جيدة من الامطار، ما يعني ان منخفضا جوّيا جديدا يتجه نحو اليونان وتركيا وسوف يضرب لبنان مطلع الاسبوع المقبل ويبدو انه كثيف الرطوبة وغزير الامطار.
الحرارة على الساحل ليوم الاربعاء: 20 نهاراً و 17 ليلاً
 
في البقاع: 15 نهاراً و 09 ليلا
 
على الجبال 1200 متر: 15 نهاراً و 08 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 11 نهاراً و 04 ليلاً
 
الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 20 كم في الساعة تصل احياناً الى 40كم في الساعة
 
الضغط الجوّي: 1014hpa
 
الرطوبة: 80%
 
حالة البحر:مائج، حرارة المياه 26 درجة
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