درغام: منفتحون على أي حوار...

A + A -

أكد النّائب أسعد درغام في حديث إذاعيّ، أنّ "لا برنامج واضحا لزيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى فرنسا للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون"، مشيرًا إلى أن "الزيارة قد تحصل قريبًا وهذا أمر طبيعي".

واعتبر أن "الورقة البيضاء حق ديمقراطي وللتعبير عن أن لا أحد لديه القدرة لإيصال رئيس للجمهورية بدون توافق بين الأفرقاء"، وقال: "المطلوب اجماع ليكون الرئيس توافقيًا ويواجه التحديات وإلا الفراغ سيطول".

ورأى أن "اللقاء مع القوات اللبنانية ضرورة للتشاور والتوافق على مرشح لرئاسة الجمهورية"، وقال: "نحن منفتحون على أي حوار مع أي كان للوصول إلى انتخاب رئيس".

وعن رفض نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أمس وصف باسيل ما جرى بـ"المهزلة"، أوضح درغام أن "باسيل أراد القول إن الكابيتال كونترول قد تأخر".