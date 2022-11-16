رسالة أولى إيجابية.. بكركي منفتحة على العلاقات مع حزب الله

لا يزال الخلاف الداخلي حول انتخاب الرئيس الجديد للحمهورية قائما بين مختلف الكتل النيابية والأحزاب السياسية، كما بين القيادات الدينية. وقد تحوّل أخيراً الى الخلاف حول عقد مؤتمر حوار وطني داخل لبنان دعا اليه رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، وأيّده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أو انعقاد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة طالب به البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ويهدف هذا الأخير الى استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان كبلد سيّد حرّ ومستقل، وكأحد الدول المؤسِسة للمنظمة الدولية، وبالتالي بهدف مساعدته على الخروج من أزماته الإقتصادية والمالية والمعيشية المتراكمة، بدءاً من انتخاب رئيس الجمهورية كمدخل أساسي لحلّ المشاكل الأخرى، مثل تشكيل حكومة جديدة والعمل على إنقاذ البلاد من أزماتها وتأمين الكهرباء والمحروقات والدواء، والإستشفاء وغير ذلك، وإعادة الحياة في البلاد الى طبيعتها .
وأشارت المصادر الى ان بكركي منفتحة على العلاقات مع جميع القوى اللبنانية، بما فيها حزب الله، وقد قامت بمبادرات للحوار معه مرات عدة في السابق، وأملت المصادر أن تؤدٌي بعض اللقاءات التي تحصل، لا سيما زيارة وزير الأشغال العامٌة والنقل علي حميٌة الأخيرة الى الصرح البطريركي الى تحسين العلاقة على المستوى السياسي، فهذه الزيارة أتت بمثابة رسالة أولى إيجابية من حزب الله الى بكركي.
في الوقت نفسه، أكدت المصادر عينها أنٌ وتيرة عظات ومواقف البطريرك الراعي سترتفع خلال الأسابيع المقبلة ما دام هناك تعطيل لانتخاب رئيس الجمهورية، فهناك دستور للبلاد يجب أن يحترم من قبل الجميع. كما لا يجوز أن تبقى البلاد من دون رئيس بسبب شروط هذا الفريق أو ذاك. ولهذا تحدٌث الراعي عن ٣ نقاط أساسية: أولاً، عدم الاعتماد على ما سمٌاها "الفذلكات" الدستورية لتعطيل انتخاب الرئيس. ثاتياً، جدٌد مفهوم الرئيس الوفاقي بأن لا يكون بلا شخصية، بل صاحب موقف، ودعا ثالثاً الى عقد المؤتمر الدولي.
وذكرت المصادر بأنه ثمة بحث جدٌي عن قيام وفد من حزب الله بزيارة الى بكركي للقاء البطريرك الراعي، والهدف منها مناقشة جميع العناوين المطروحة على الساحة السياسية، لا سيما انتخاب رئيس الجمهورية. علٌ اللقاءات تساهم في التقريب في وجهات النظر، خصوصاً وأنها تبدو متباينة بوضوح من خلال ما يعلنه كل من البطريرك الراعي عن ضرورة عقد مؤتمر دولي، والسيد حسن نصرالله عن وجوب انتخاب رئيس يطمئن المقاومة، وليس رئيس مواجهة يريد إلغاء المقاومة خدمة لمصالح بعض دول الخارج