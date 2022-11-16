نقابة موظفي ألفا وتاتش: لاستكمال تحصيل الحقوق وتصحيح الرواتب

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توجّه مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان الى موظفي شركتي الخليوي تاتش وألفا، الى الموظّفين مهنئا بانجاز الخطة التي وضعتها وزارة الإتصالات والشركتين من أجل رفع اداء شبكة والخليوي والخدمات المرتبطة والمواكبة لها وفي المواعيد المحددة.

وأكدت النقابة أن هذا الواقع يثبت مجددًا انّ الموظّفين هم الأساس والعمود الفقريّ لتطوّر هذا القطاع، مشيرة الى أن الإنجاز يثبت أنهم على قدر التّحدّيات رغم كل الصعوبات والمشاكل المالية والاقتصادية.

ولفتت النقابة الى أنها في سياق متباعتها تنفيذ الإتفاق الذي حصل مع إدارة كل من شركتي الخليوي بإشراف وزارة الإتصالات، اجتمعت بإدارة شركة تاتش لاستكمال تحصيل الموظفين حقوقهم ولا سيما الالتزامات والتعهدات بدفع المستحقات المتراكمة وتصحيح الخلل في الرواتب والاجور وكل بنود عقد العمل الجماعي، مشيرة الى ان النقاش سيستكمل قريبا مع إدارة شركة الفا.