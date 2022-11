Communiqué de la commission politique du CPL

A + A -

La commission politique du Courant Patriotique Libre a tenu sa réunion périodique le mardi 15 novembre, dirigée par le Président du parti, le député Gebran Bassil ; après avoir discuté de son ordre du jour, elle a publié le communiqué suivant :

1- La commission politique salue le nouveau dynamisme initié par le Parlement qui a retrouvé son rôle de responsabilisation, et a revu dans ce cadre, par le biais du député Nicolas Sehnaoui le dossier des communications qui fait l'objet d'une pétition parlementaire qui est en cours de signature afin de former une commission parlementaire pour enquêter sur ce dossier. La commission politique a décidé de soutenir pleinement cette voie et s’est prononcée en faveur de la signature de la pétition par le parti.

Dans le cadre de l'activation de la responsabilisation, le parti a décidé de dresser un état des lieux rapide sur les dossiers de corruption de l'État, contre lesquels il avait déjà intenté des procès pour les soumettre au Parlement afin d’enquêter là-dessus ; on peut en citer les dossiers des téléphones portables, les comptes du Ministère des Finances, les comptes du Ministère de l'Energie et de l’Eau concernant le carburant et l'électricité, ainsi que les dossiers relatifs aux déplacés et à la sécurité sociale et autres.

2 – La commission politique a revu, par le biais du chef du parti, les contacts politiques qui sont en cours pour assurer un environnement convenable à l’exécution des obligations constitutionnelles impératives. Elle a déclaré son appui à l’égard de la politique du dialogue et de la création de ponts de liaison à l'intérieur comme à l'extérieur, ce qui permettra de doter le Liban de critères nécessaires à la stabilité , et de lui éviter les répercussions négatives émanant des conflits régionaux et internationaux.

3 - La Commission a discuté des élections internes au sein du parti, allant de l'élection du Conseil national jusqu’au Conseil politique. Il a été souligné que des mesures pratiques seront prises afin de faciliter la voie démocratique qui caractérise le parti et d’encourager toutes les générations confondues à participer aux élections en présentant leur candidature et en votant.