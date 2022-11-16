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الوطن السورية: سورية تشارك في مؤتمر دولي

16
NOVEMBER
2022
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الوطن السورية: أكد وزير التربية دارم طباع أنه لا تزال رعاية الطفولة المبكرة من أولويات حكومة الجمهورية العربية السورية وفقاً لتوجيهات الرئيس بشار الأسد، على الرغم من الحرب الجائرة على سورية والإرهاب والحصار الاقتصادي وانتشار الأوبئة وتأثيرها على حياة الأسر السورية.

 

وألقى طباع كلمة سورية التي تضمنت البيان الوطني لسورية في المؤتمر العالمي لرعاية الطفولة المبكرة والتربية في مدينة طشقند بأوزبكستان.

 

وأضاف طباع: لذلك عملت الحكومة في سورية بجد وعناية واهتمام كبيرين من السيدة الأولى أسماء الأسد، كجزء من برامجها التعليمية والاجتماعية، بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو، واليونيسيف، والآغا خان وغيرها لدعم رعاية الطفولة المبكرة والتعليم.

 

وقال طباع: «يشهد العالم اليوم تغيرات كثيرة تهيمن عليها مخاطر كثيرة، مثل انتشار الحروب والأوبئة والكوارث وانتشار الفقر والجهل، والأطفال الصغار هم الأكثر عرضة لهذه المخاطر بسبب هشاشتهم وضعفهم المؤلم.

 

وأضاف: ونظراً لتعرض الجمهورية العربية السورية لكل هذه الكوارث على مدى عدة سنوات، سارعت الحكومة إلى العمل على دعم رعاية الطفولة المبكرة من دون تمييز، من أجل تنشئة جيل قادر ومتعلم جيد، يمتلك المعرفة الكافية وما يكفي من الخبرات والمهارات اللازمة لنجاح أبناء الجيل في حياتهم في التعليم والحياة والعمل والإنتاج والإبداع، لذلك عليهم بناء مجتمع يقوم على المعرفة بالاقتصاد ويؤمن بالمساواة ويعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وأشار إلى أن مهمة الدولة تتمثل في تربية الأطفال المهتمين والمبدعين والمرنين والفضوليين والمتعاطفين والمتسامحين القادرين على التعلم مدى الحياة.

الوطن السورية
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