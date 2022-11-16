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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 16 تشرين الثاني 2022

16
NOVEMBER
2022
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الأخبار: خيبة إسرائيل: الفدائيّون يتناسَلون

باسيل إلى باريس واحتمال لقاء مع ماكرون: فرنسا تعدّ مشروع «رئيس توافقي»

أوراق من الخطة الأميركية – السعودية لتقويض إيران

 

 

 

 

الديار: ستار المسرحية الرئاسية السادسة يُسدل غداً على وقع النكايات وبعثرة الاوراق البيضاء
«ميني» اجتماع للمعارضة والتغييريين بغياب «القوات» و«الاشتراكي» في توقيت صعب
كيف ستعاد أموال المودعين وفق «الكابيتال كونترول» والاحتياطي 10.3 مليار دولار فقط؟

 

 

 

 

نداء الوطن: رسالة مصرية من بكركي: آن أوان "كشف الأوراق" الرئاسية
الكابيتال كونترول: سوق عكاظ "الودائع المقدّسة"

 

 

 

 

البناء: صواريخ على بولندا وروسيا تنفي… جماعة الناتو: تطوّر خطير… وواشنطن تدعو للتمهل / البطل الاستشهادي محمد صوف يطعن ويدهس: مقتل ثلاثة وجرح ثلاثة… والكيان يرتبك / مجلس النواب في ضياع بين العجز عن الانتخاب وإشكاليات التشريع… والقومي يحتفل اليوم /

 

 

 

 

اللواء: المصالح المالية تُعرقل الكابيتال كونترول.. وخلاف بوصعب - باسيل إلى العلن
اتساع جبهة المعارضة النيابية للتشريع.. واحتياطي مصرف لبنان ينخفض إلى 10.3 مليارات دولار

 

 

 


الجمهورية: الموازنة تثير مخاوف معيشية وأمنية

 

 

 



النهار: البرلمان ساحة مزايدات تواكب الفراغ المفتوح!

 

 

 

 


l'orient le jour: Le nouveau budget intervient insidieusement sur le taux de change

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