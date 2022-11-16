أسرار الصحف ليوم الأربعاء 16 تشرين الثاني 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

علّق خبير عمل مع البنك الدولي على إفادة مصرف لبنان لمجلس النواب بأن احتياطاته تبلغ 10 مليارات دولار بالقول لو لم توقف حكومة الرئيس حسان دياب دفع سندات اليوروبوند لكان الرصيد تحت الصفر؛ وهذا يفسر الحملة على دياب لأن هدف المصارف ومصرف لبنان هو الإفلاس لبيع الذهب وأملاك الدولة.



كواليس

رد صحافي روسي على حملة التعليقات التي تناولت استعمال وزير الخارجية سيرغي لافروف لساعة وهاتف آبل بقوله إنه طالما تتم صناعتها في الصين فهي من مصدر صديق لكن هل نجحت أوروبا بتطبيق القاعدة التي تقول لا تستعمل ما يأتي من عدوك وأنهت اعتمادها على الغاز الروسي؟



اللواء: أسرار

همس

فوجئت أوساط شبه رسمية بموقف دولة كبرى من مسألة «هبة» ذات علاقة، بالطاقة، ففي وقت كانت فيه التأكيدات أن لا مشكلة، برزت معارضة قوية، فرملت الإجراءات بالكامل..



غمز

تتحدث معلومات عن اتجاه للإدعاء على موظفين في عدد من الوزارات على خلفية ملفات مالية، بين سمسرات واختلاس..



لغز

انتعشت حركة السمسرات لبيع العقارات في منطقة لبنانية حدودية بعد التوقيع على تفاهم الترسيم الحدودي..



نداء الوطن: خفايا

يزور رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل باريس اليوم لعقد لقاءات مع مسؤولين فرنسيين حول تحرك فرنسا لتسريع ملء الفراغ الرئاسي.

عُلم أنّ نقاشات حادة حصلت بين أعضاء «كتلة الاعتدال الوطني» كادت ان تؤثر على وحدتها بسبب مواقف أحد نوابها من الاستحقاق الرئاسي.

يعمد أحد النواب الى استثمار أزمة اجتماعية شمالية بشكل مفرط، بحيث بات شغله الشاغل، إطلاق التصريحات وتقديم الشكاوى القضائية المرتبطة بالموضوع، علماً أن بعض المعنيين تمنّى عليه إبعاد السياسة عن الملف.