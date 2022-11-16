living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 16 تشرين الثاني 2022

16
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

علّق خبير عمل مع البنك الدولي على إفادة مصرف لبنان لمجلس النواب بأن احتياطاته تبلغ 10 مليارات دولار بالقول لو لم توقف حكومة الرئيس حسان دياب دفع سندات اليوروبوند لكان الرصيد تحت الصفر؛ وهذا يفسر الحملة على دياب لأن هدف المصارف ومصرف لبنان هو الإفلاس لبيع الذهب وأملاك الدولة.


كواليس

رد صحافي روسي على حملة التعليقات التي تناولت استعمال وزير الخارجية سيرغي لافروف لساعة وهاتف آبل بقوله إنه طالما تتم صناعتها في الصين فهي من مصدر صديق لكن هل نجحت أوروبا بتطبيق القاعدة التي تقول لا تستعمل ما يأتي من عدوك وأنهت اعتمادها على الغاز الروسي؟

 

 


اللواء: أسرار

همس
فوجئت أوساط شبه رسمية بموقف دولة كبرى من مسألة «هبة» ذات علاقة، بالطاقة، ففي وقت كانت فيه التأكيدات أن لا مشكلة، برزت معارضة قوية، فرملت الإجراءات بالكامل..


غمز
تتحدث معلومات عن اتجاه للإدعاء على موظفين في عدد من الوزارات على خلفية ملفات مالية، بين سمسرات واختلاس..


لغز
انتعشت حركة السمسرات لبيع العقارات في منطقة لبنانية حدودية بعد التوقيع على تفاهم الترسيم الحدودي..

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يزور رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل باريس اليوم لعقد لقاءات مع مسؤولين فرنسيين حول تحرك فرنسا لتسريع ملء الفراغ الرئاسي.

 

عُلم أنّ نقاشات حادة حصلت بين أعضاء «كتلة الاعتدال الوطني» كادت ان تؤثر على وحدتها بسبب مواقف أحد نوابها من الاستحقاق الرئاسي.

 

يعمد أحد النواب الى استثمار أزمة اجتماعية شمالية بشكل مفرط، بحيث بات شغله الشاغل، إطلاق التصريحات وتقديم الشكاوى القضائية المرتبطة بالموضوع، علماً أن بعض المعنيين تمنّى عليه إبعاد السياسة عن الملف.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout