مصر: آن الأوان لإنتاج الرئيس الذي يليق بهذا البلد ويبني الجسور مع الدول

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

برزت أمس رسالة مصرية لافتة للانتباه من بكركي عبّر من خلالها السفير ياسر علوي عن استياء بالغ من استمرار مسلسل "إضاعة الوقت" وعرقلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة، تمهيداً لبدء "ورشة عمل يحتاج إليها لبنان بشكل حاد"، قائلاً إثر لقائه البطريرك بشارة الراعي: "لا يليق بهذا البلد أن يستمر فيه الفراغ، ولا يحتمل المزيد من إضاعة الوقت والحديث عبر الإيماءات والتلميحات، آن الأوان لكشف الأوراق وبدء حوار جدي لإنتاج الرئيس الذي يليق بهذا البلد، والذي يكون الجسر الذي يعبر بهذا البلد من أزمته، ويكون الخطوة الأولى نحو استكمال السلطة وتكوين الحكومة لعبور الأزمة واعادة تقليص الهوة بين لبنان وحاضنته الطبيعية".

وأضاف السفير المصري: "لا يليق بشعب لبنان العظيم أن يستمر الفراغ كأنه لا يوجد بينه رئيس يتم التوافق عليه للقيام بالبلد، فالاستحقاق الرئاسي يحتاج إلى الانتقال من مرحلة التفاوض بالتلميح الى مرحلة التفاوض المباشر... "آن الأوان أن تتحاور هذه الكتل على المكشوف وتكشف أوراقها وتبدأ بالتفاوض الجدّي لإنتاج الرئيس الذي يليق بهذا البلد ويبني الجسور مع الدول".