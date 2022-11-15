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عند عموم السياسيين، عنوانان لا ثالث لهما هذه الايام...

15
NOVEMBER
2022
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عند عموم السياسيين، عنوانان لا ثالث لهما هذه الايام:
الاول، انتخابات رئاسية بلا رئيس، والثاني، لجان نيابية بلا كابيتال كونترول. تحت العنوان الاول، وفيما اقتصر اجتماع النواب المستقلين والتغييريين الذي حكي الكثير عنه في الايام الماضية، على حضور 19 نائباً، فيما كان يروج لمشاركة أكثر من 40، تطور بارز سجل في الساعات الاخيرة، فحواه تراجع نسبي لسمير جعجع عن استعداده لتعطيل النصاب منعاً لوصول رئيس من قوى 8 آذار، الذي كان أعرب عن تفضيله للفراغ عليه، حيث لفت رئيس القوات في مقابلة مع قناة الحرة أمس، إلى انه في حال أمّن حزب الله وحلفاؤه اكثرية ثابتة من 65 نائباً لصالح مرشحهم، أياً يكن، فهو سيسلم باللعبة الديمقراطية، حتى ولو لجأ الى تعطيل النصاب لجلسة او جلستين.
اما تحت العنوان الثاني، فاستنسابية مستمرة في تحويل الاموال الى الخارج، على وقع التأخير المتواصل في اقرار قانون الكابيتال كونترول، علماً أن طرح رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل العملي القاضي بفصل مسألة التحويلات الخارجية عن السحوبات الداخلية، لم يسلك طريقه نحو الاقرار.
هذا على مستوى بعض السياسيين، اما شعبياً، وإذا كان الهم الاول يبقى معيشياً وصحياً في ضوء التردي المتواصل على المستويين الاقتصادي والمالي، فالاهتمام الاول يتجه تدريجياً من الآن وحتى الاسبوع المقبل، نحو متابعة وقائع مباريات كأس العالم في كرة القدم التي تستضيفها قطر. أما نقل المباريات عبر تلفزيون لبنان، فتناوله وزير الاعلام زياد مكاري في مداخلة عبر برنامج نبض بيروت، نعود الى تفاصيلها في سياق النشرة.

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