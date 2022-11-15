living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عقل: بالمستندات... هكذا استمر المجرم رياض سلامة بتحويل الدولار لصالح عائلته ومحظيين وعائلات قضاة ومصرفيين!

15
NOVEMBER
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غرّد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحرّ المحامي وديع عقل في حسابه عبر تويتر وقال: "بالمستندات، هكذا استمر المجرم رياض سلامة بتحويل الدّولار لصالح عائلته ومحظيين وعائلات قضاة ومصرفيين.. بعد ١٧تشرين! المستندان (في الصور أعلاه) مثال عن مليارات تم تهريبها ومنعوا كابيتال كونترول "عن قصد" لإفقار المودعين. التحويل١: بقيمة ٤٠٠ألف$ تاريخ:٢١/٤/٢٠٢٠ التحويل٢:بقيمة: ٢٢٠ألف$ تاريخ:٢٣/٤/٢٠٢١".

وأضاف: "منعوا الناس من الوصول الى جنى العمر، بينما هم هربوا وتمتعوا بأموال منهوبة! استخدموا تغطية إعلام مُرتشي وسياسيين متواطئين لتعمية الحقيقة، ساعدهم جمهور من التافهين الحاقدين، جمهور "نكايات" خسر كما خسر الأوادم. نحن اخترنا المواجهة، والملاحقة القضائية حتى النفس الأخير! وسننتصر!"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout