عقل: بالمستندات... هكذا استمر المجرم رياض سلامة بتحويل الدولار لصالح عائلته ومحظيين وعائلات قضاة ومصرفيين!

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غرّد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحرّ المحامي وديع عقل في حسابه عبر تويتر وقال: "بالمستندات، هكذا استمر المجرم رياض سلامة بتحويل الدّولار لصالح عائلته ومحظيين وعائلات قضاة ومصرفيين.. بعد ١٧تشرين! المستندان (في الصور أعلاه) مثال عن مليارات تم تهريبها ومنعوا كابيتال كونترول "عن قصد" لإفقار المودعين. التحويل١: بقيمة ٤٠٠ألف$ تاريخ:٢١/٤/٢٠٢٠ التحويل٢:بقيمة: ٢٢٠ألف$ تاريخ:٢٣/٤/٢٠٢١".

وأضاف: "منعوا الناس من الوصول الى جنى العمر، بينما هم هربوا وتمتعوا بأموال منهوبة! استخدموا تغطية إعلام مُرتشي وسياسيين متواطئين لتعمية الحقيقة، ساعدهم جمهور من التافهين الحاقدين، جمهور "نكايات" خسر كما خسر الأوادم. نحن اخترنا المواجهة، والملاحقة القضائية حتى النفس الأخير! وسننتصر!"