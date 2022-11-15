الرأس المدبّر لترويج المخدِّرات في جزّين... في قبضة أمن الدّولة!

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أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدّولة في جزّين، المدعوّ (إ. ع. ل.)، وهو الرأس المدبّر لشبكة تعمل على ترويج المخدِّرات كانت قد أوقفتها أمن الدّولة منذ حوالي الشهرين.

في التفاصيل، عند توقيف المديريّة العامّة لأمن الدّولة – مكتب جزّين، لشبكة تروّج المخدّرات في المدينة وجوارها، وبخاصّة داخل المنتجعات والمسابح والفنادق، تمكّن رئيس الشبكة (إ. ع. ل.) من الهرب والتواري عن الأنظار، متّخذاً من أحد المخيّمات الفلسطينيّة مخبأً له، وبعد المتابعة والرّصد، تمكّنت مديريّة أمن الدّولة في الجنوب، من استدراجه إلى خارج المخيّم، حيث تمّ توقيفه، والتحقيق جارٍ معه حاليّاً بالتنسيق مع القضاء المختصّ.