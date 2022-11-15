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لبنان يترأس مؤتمر إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط

15
NOVEMBER
2022
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يرأس لبنان هذا العام، ممثلا بالمندوبة الدائمة بالوكالة لدى بعثة الأمم المتحدة في نيويورك جان مراد، فعاليات الدورة الثالثة لـ"مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى كافة في الشرق الأوسط"، الذي انطلقت أعماله بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة من 14 ولغاية 18 تشرين الثاني الحالي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية في بيان.

ودعا مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995، إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والنووية والكيماوية والبيولوجية.

وفي مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 2010، تبنت الدول الأطراف خطة عمل مكونة من 64 نقطة من أجل تعزيز تنفيذ المعاهدة، الهادفة إلى تكوين مسار عملي للوصول الى عالم خالٍ من الأسلحة النووية. وبالرغم من التأييد الدولي الواسع، بقي التقدم العملي بعيد المنال منذ ذلك الحين.

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها، أن لبنان سيبذل قصارى جهده من خلال رئاسته للمؤتمر هذا العام لتحقيق نتائج ملموسة باتجاه إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة. لفتت الى أنّ لبنان على يقين بأنّ إخلاء الشرق الأوسط من هذه الأسلحة سوف يساهم في تدعيم حفظ الأمن والاستقرار وخفض التوتر ووضع حدّ لسباق التسلح، بما يحقق عالمية المعاهدة.
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