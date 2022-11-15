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ندى البستاني للـtayyar.org: ما يشاع عن توجه التكتل للتصويت لي في الجلسة المقبلة كذب وافتراء، وإذا كان سيكون هناك من مرشح من التيار فسيكون النائب باسيل وجميعنا خلفه

15
NOVEMBER
2022
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بعد كل ما يشاع عبر بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل حول توجه تكتل لبنان القوي الى التصويت لها في جلسة الخميس المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وذلك تفادياً للاستمرار بالاقتراع بورقة بيضاء، نفت النائب ندى البستاني نفياً واضحاً وقاطعاً هذا الأمر وأكدت للـtayyar.org أن هذا الموضوع بعيد كل البعد عن الصحة ولا يمت الى الحقيقة بصلة وهو محض كذب وافتراء وقالت:"أعيد وأكرر وأؤكد وأشدّد على أنه برأيي في حال سيكون هناك مرشح من التيار الوطني الحر فسيكون رئيس التكتل النائب جبران باسيل وجميعنا خلفه".
وأضافت البستاني عبر موقعنا أنه "اعتدنا على أن يقال بحقّنا شائعات خصوصاً في السنوات القليلة التي مضت، واليوم مع الأسف يعتقد الذين يقفون خلف هذه الأمور أنهم بإشاعة جديدة يقدّمون تلفيقة جديدة لاستجلاب القرّاء واستقطاب الجمهور".
وأضافت البستاني:"أنا أؤكد لهم أنهم لن يتمكّنوا من النيل من صمودنا وتماسكنا ووحدتنا في التيار الوطني الحر، فأوقفوا تضييع الوقت بهذه الالاعيب "البلا طعمة" وركّزوا على ما يمكن أن يُقدّم خيراً للبنان واللبنانيين، لأن الأوضاع لم تعد تحتمل أبداً".
وختمت البستاني بالقول:" أعتبر أننا في التكتل يد واحدة خلف رئيس التيار النائب جبران باسيل والى جانبه هو الذي يقف على مسافة واحدة منّا جميعاً، وهو الذي كان الى جانبنا جميعاً في أحلك الظروف، وقد تشاركنا معاً في القرارات التي أوصلت بنا الى أكبر كتلة نيابية بعد 3 سنوات من التهم الجزاف وحملات التضليل والتشويه، ومن هنا يمكن القول إن التيار استطاع أن يبرهن أنه جسم متماسك جهوراً وقيادةً ونواباً وكوادرَ لذلك الوقت اليوم هو للعمل وليس "لتكتير الحكي"، وأدعو جميع مشغولي البال الى استقاء الخبر اليقين من مصدره فأنا جاهزة ومكتبي الاعلامي دائماً جاهز للاجابة عن أي سؤال أو استفسار في شأن أي معلومة وفي أي وقت".

 

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