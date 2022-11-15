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الوزير فياض ناقش الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في اجتماعات على هامش مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

15
NOVEMBER
2022
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اجتمع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض مع المدير التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي الدكتورة انجيلا ويلكنسون من ضمن برمانج اجتماعاته على هامش مؤتمر تغير المناخ COP27 في شرم الشيخ في مصر. وتناول الاجتماع اهمية التحول الطاقوي التدريجي ودور الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في تأمين الامن الطاقوي، لا سيما بوجود اكثر من ٣ مليارات شخص حول العالم يعانون من “الفقر الطاقوي” في ظل اهتزاز الأمن الطاقوي في أوروبا وفي أنحاء أخرى من العالم.


كذلك، اجتمع الوزير فياض مع وفد ألماني في إطار التعاون القائم ضمن برنامج Cool Up الممول من مبادرة المناخ الدولية (IKI) في الوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك. وقد اثنى الوزير فياض على اهمية هذا البرنامج من ناحية إدخال مفاهيم التبريد المستدام واستخدام الغازات الصديقة للبيئة مما يساعد لبنان على تطبيق بنود اتفاقية كيغالي من خلال تطوير السياسات ذات الصلة.

كما كانت للوزير فياض زيارة الى مركز الاستدامة التابع لشركة شنايدر إلكتريك، حيث قام بجولة على التكنولوجيات والتقنيات الجديدة المطورة من قبل الشركة. وشدد فياض على ضرورة إزالة حاجز التكنولوجيا والعوائق التقنية وضمان وجودها مما يسمح بوصولها بسهولة الى كل الاسواق ومنها لبنان. وركز الوزير فياض في لقائه مع مسؤولي الشركة على الدور المتزايد لأنظمة الشبكات الذكية وأجهزة التحكم الذكي بالإستهلاك والمتوقع ان ينمو في السنوات المقبلة مع زيادة انتاج الطاقة المتجددة الموزعة و اهمية كفاءة الطاقة.

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