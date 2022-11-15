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أكّد نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، بعد رفع جلسة اللجان المشتركة المخصصة لمتابعة درس قانون "الكابيتال كونترول" أنّه "لا زال هناك حاجة لقانون الـ"كابيتال كونترول" وما حصل اليوم نقاش موضوعي وهادئ والزملاء اجمعوا على تنظيم ما يحصل وإيقاف الفوضى الحاصلة".

وأضاف:"لا أوافق على توصيف ما حصل اليوم في اللجان المشتركة بأنّه "مهزلة" وحصل نقاش جدّي والنائب باسيل كان يتحدّث عن منع التحاويل للخارج وهو محقّ ولكنّ التوصيف غير دقيق".

وأشار إلى أنّه "لا مانع من مناقشة "الكابيتال كونترول" في اللجان المشتركة لأنّ هناك هيئة عامّة بعد ذلك و"القوات اللبنانية" مشاركة في هذا النقاش ولها الحرية بما ستقرره في الهيئة العامة".

وأوضح أنّ "نقاش اليوم كان مطولاً وجدياً وأنهينا 6 فقرات والأسبوع المقبل سيكون هناك جلسة من أجل متابعة القانون لاقراره".