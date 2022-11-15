الوزير باسيل: تبين اليوم ان ما يحصل اليوم هو مهزلة وعملية اطالة متعمدة بالنقاش لعدم اقرار قانون الكابيتال كونترول

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الوزير باسيل بعد اجتماع اللجان: تعمدت المشاركة في كل جلسات الكابيتال كونترول لأني اعتبرت ان لهذا الموضوع دلالة مهمة لناحية اذا كانت هناك نية سياسية لدى الاكثرية للقيام باصلاح فعلي حتى لو كان رمزيا

وأضاف تبين اليوم ان ما يحصل اليوم هو مهزلة وعملية اطالة متعمدة بالنقاش لعدم اقرار قانون الكابيتال كونترول

واعتبر الكابيتال كونترول هو فكرة واحدة: ضبط التحاويل حتى لا تتسرب اموال الناس الى الخارج في الازمة حفاظا على اموال المودعين لكنهم يضيفون اليها موضوع ضبط السحوبات بالداخل ويربطون موضوع سحوبات الداخل بخطة التعافي ككل مع علمهم الا خطة للتعافي راهنا لتقر,

يتم تعطيل قانون الكابيتال كونترول لصالح استمرار التحاويل الى الخارج بشكل استنسابي لمصارف واصحاب ونفوذ وللمصرف المركزي والشح او النزيف في الاحتياطي المتبقي غير المعروف بالنسبة الينا مستمر بعلم الجميع وهذا الامر قلته في الداخل ولم يخرج نائب واحد ليدحض هذا القول

مضيفا: نحن اقلية في الداخل وهناك اكثرية وكل منطقنا يقوم على اقرار سطرين يتحدثان عن ضبط التحاويل للخارج وحصرها بحالات معينة اما سحوبات الداخل فيمكن اقرار تنظيمها لاحقا مع الامور الاخرى التي تربط بها

البعض يسميهم حزب المصارف اما انا فأقول "سحر المصارف" الذي يوحد الجميع على عدم اقرار القانون، وهناك شخص يخرق كل الاحزاب والقضاء والاعلام والبرهان انه كان عاصيا على القضاء والامن فصار عاصيا على المجلس النيابي

مشددا:هناك تحد سافر بعدم الحضور الى المجلس النيابي والكلام عن حماية حقوق المودعين كاذب وعبارة عن وعود انشائية امام هذا المشهد الفاضح وكل اطالة باقرار القانون تعني ان النزف مستمر وهذا يؤدي الى نقص اضافي في اموال المودعين

نكرر حلنا العملي بفصل ضبط التحويلات للخارج عن سحوبات الداخل والا تكون الاكثرية مشاركة بانتهاك وانقاص اموال المودعين