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كلية الإعلام بحاجة لأساتذة في مرحلتي الإجازة والماستر

15
NOVEMBER
2022
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أعلنت كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، في بيان "حاجتها للتعاقد مع أساتذة من أصحاب الاختصاص للتدريس في مرحلتي الإجازة والماستر للعام الجامعي 2022 – 2023 ،وفقا للمؤهلات الآتية:

-أستاذ حاصل على دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال مع خبرة تعليم لا تقل عن خمس سنوات.
- أستاذ متخصص في الإخراج وتقنيات الصوت والصورة مع خبرة عمل لا تقل عن خمس سنوات.
- أستاذ حاصل على دكتوراه في الاقتصاد والشؤون المالية مع خبرة تعليم لا تقل عن خمس سنوات.
- أستاز حائز على دكتوراه في علوم الإعلام/اختصاص التسويق الرقمي.
- أستاذ اختصاصي في تقنيات الإخراج والإنتاج والإعلان المرئي والمسموع مع خمس سنوات خبرة.

 

- أستاذ متخصص في تقنيات ومحتوى الإعلام الرقمي مع خمس سنوات خبرة.
- أستاذ متخصص في التصميم الغرافيكي من حملة الدكتوراه أو الماستر مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
- أستاذ متخصص في الرسم من حملة الدكتوراه أو الماستر مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
- أستاذ حائز على دكتوراه أو ماستر في إدارة الأرشيف والوثائق مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
- أستاذ حاصل على دكتوراه في الرياضيات مع خبرة خمس سنوات.
- أستاذ حائز على دكتوراه في علم وتحليل البيانات مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

 - أستاذ حاصل على دكتوراه في المعلوماتية مع خبرة تعليم لا تقل عن خمس سنوات.

- أستاذ حاصل على دكتوراه أو ماستر في الفهرسة مع خبرة تعليم لا تقل عن خمس سنوات.

 

تقدم الطلبات في مبنى عمادة الكلية – الطيونة اعتبارا من 16 تشرين الثاني 2022 ولغاية 30 منه ضمن الدوام الرسمي".

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