نصّار: نتابع يومياً حادثة محطة التزلّج في الأرز لمعرفة خلفياتها

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استنكر وزير السياحة المهندس وليد نصّار الحادثة التي وقعت في محطّة التزلّج في منطقة الأرز وما نتج عنها من أضرار فادحة، خصوصاً على أبواب موسم التزلج لشتاء 2023 والخسائر الكبيرة التي ستتكبدها المحطة والمنطقة من جرّاء ما حصل.

وأكد نصّار في بيان له "متابعته اليومية لهذا الأمر وتواصله مع الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية المختصة لكشف ملابسات ما حصل ومحاسبة الفاعلين إذا ثبت تورّط أيّ شخص بهذا العمل التخريبي، كما تضامنه الكامل مع المنطقة وأهلها وبلديتها حيث جرى التواصل مع رئيس بلدية بشرّي فريدي كيروز ومع القيّمين على المحطة".