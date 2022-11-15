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الجواب قبل الجمعة.. هل سيشاهد اللبنانيون المونديال؟

15
NOVEMBER
2022
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قبل أيام من انطلاق كأس العالم، ينتظر اللبنانيون نتيجة مفاوضات وزارة الإعلام مع الجهات القطرية التي تهدف إلى نقل مجريات المباريات على شاشة تلفزيون لبنان مباشرةً، وفي هذا السياق، علمت جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن المفاوضات مستمرّة مع الجانب القطري، ولبنان سيتبلّغ الجواب النهائي بين اليوم الإثنين ويوم الجمعة المقبل على أبعد تقدير.

 إلى ذلك، أشارت مصادر متابعة للشأن إلى أن "ثمّة سياسة متّبعة منذ سنوات طويلة، تقتضي بعدم إعلان النتيجة إلّا قبل يوم أو يومين فقط من بدء البطولة، وذلك ليشتري الناس أكبر عدد من البطاقات الصادرة عن قنوات تنقل حصرياً كأس العالم، كـBein Sports وغيرها، ومع العلم أن المباراة الأولى ستكون الأحد، وبالتالي قد يُعلن عن النتيجة يومي الخميس أو الجمعة".

لكن المصادر لم تستبعد إحتمال عدم نقل المباريات في حال لم يتمكّن لبنان من دفع المتوجبات المالية، ولم تقدّم الدولة القطرية أي هبة.

ولفتت إلى أن "في بعض مراحل البطولة، قد يكون ثمّة أكثر من مباراة في توقيت واحد، وعندها، سيعمد تلفزيون لبنان إلى نقل المباراة الأهم فقط، في حال حصل على حقوق البث".

وقبل أيام، استبعد وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، إمكانية نقل مجريات مونديال قطر 2022 كهبة، كاشفاً أن "هناك عرضا جيداً من الجانب القطري للتمويل".

وقال: "الهدف الأساسي هو ان ينقل تلفزيون لبنان مباراة كأس العالم ليشاهدها جميع اللبنانيين من دون ان يدفعوا أي بدل".


ولفت إلى أنّه عقد لقاءات خارج البلاد مرتين، مشيراً إلى أن "خلال أسبوع من اليوم، من المفترض أن نحصل على جواب، وسيكون شفافأ أمام جميع اللبنانيين".

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