درغام: هناك إتفاق داخل "التكتل" بعدم طرح أي أسماء قبل نضوج الواقع السياسي

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لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام الى أننا "مع إقرار الكابيتال كونترول طالما أنه يضمن وقف التحويلات الى الخارج رغم أن هذا القانون تأخر كثيرا"، وحول مناقشة الاستحقاق الرئاسي في حديث عبر قناة "الجديد" شدد درغام على "عدم وجود أي خلاف شخصي مع الرئيس فرنجية أما الخيارات السياسية تختلف تماما، من ناحية بناء الدولة والمؤسسات والأزمة المالية، والرئيس فرنجية ليس رئيس منقذ للبلد".

وأضاف: "ليس المطلوب فقط حماية ظهر المقاومة التي كان لها إنجازات هامة وإنما المطلوب أيضا رئيس عليه إجماع وقادر على النهوض بالوضع المالي ووضع خطة إقتصادية ويتمتع بعلاقات جيدة مع المحيط العربي".

وحول سؤال عن إمكانية اللقاء بين الرئيس عون وفرنجية أكد درغام: بحال السعي للقاء بين الرئيس عون وسليمان فرنجية مشروط بالموافقة لانتخابه رئيسا فاللقاء لن يتم في المدى المنظور".

وأضاف: "لا يمكن لسيمان فرنجية أن يصل الى سدة الرئاسة من دون أصوات التيار الوطني الحر لأن تكوين المجلس النيابي يفرض ذلك، فالجميع لديه حق الفيتو. وحتى اللحظة لا يوجد تسوية خارجية ولا يمكن أن تحصل طالما أن الثنائي الشيعي يتمسك بسليمان فرنجية والقوات اللبنانية وبعض النواب يتمسكون بميشال معوض، مؤكدا أن "المطلوب التوافق لايصال رئيس جمهورية.

وختم: "هناك إتفاق داخل التكتل بعدم طرح أي أسماء قبل نضوج الواقع السياسي على الساحة لذلك سنصوت بورقة بيضاء".