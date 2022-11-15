living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

درغام: هناك إتفاق داخل "التكتل" بعدم طرح أي أسماء قبل نضوج الواقع السياسي

15
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام الى أننا "مع إقرار الكابيتال كونترول طالما أنه يضمن وقف التحويلات الى الخارج رغم أن هذا القانون تأخر كثيرا"، وحول مناقشة الاستحقاق الرئاسي في حديث عبر قناة "الجديد" شدد درغام على "عدم وجود أي خلاف شخصي مع الرئيس فرنجية أما الخيارات السياسية تختلف تماما، من ناحية بناء الدولة والمؤسسات والأزمة المالية، والرئيس فرنجية ليس رئيس منقذ للبلد".
 
وأضاف: "ليس المطلوب فقط حماية ظهر المقاومة التي كان لها إنجازات هامة وإنما المطلوب أيضا رئيس عليه إجماع وقادر على النهوض بالوضع المالي ووضع خطة إقتصادية ويتمتع بعلاقات جيدة مع المحيط العربي".
 
وحول سؤال عن إمكانية اللقاء بين الرئيس عون وفرنجية أكد درغام: بحال السعي للقاء بين الرئيس عون وسليمان فرنجية مشروط بالموافقة لانتخابه رئيسا فاللقاء لن يتم  في المدى المنظور".
 
وأضاف: "لا يمكن لسيمان فرنجية أن يصل الى سدة الرئاسة من دون أصوات التيار الوطني الحر لأن تكوين المجلس النيابي يفرض ذلك، فالجميع لديه حق الفيتو. وحتى اللحظة لا يوجد تسوية خارجية ولا يمكن أن تحصل طالما أن الثنائي الشيعي يتمسك بسليمان فرنجية والقوات اللبنانية وبعض النواب يتمسكون بميشال معوض، مؤكدا أن "المطلوب التوافق لايصال رئيس جمهورية.
 
وختم: "هناك إتفاق داخل التكتل بعدم طرح أي أسماء قبل نضوج الواقع السياسي على الساحة لذلك سنصوت بورقة بيضاء".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout