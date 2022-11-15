أبي رميا بحث مع ميقاتي مشاركة لبنان في القمة الفرنكوفونية

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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ممثل مجلس النواب في لجان الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية النائب سيمون ابي رميا والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية اللبنانية لدى المنظمة الدولية الفرنكوفونية جرجورة حردان ،وتم البحث في مشاركة لبنان في القمة الفرنكوفونية التي ستعقد في جزيرة جربة في تونس في 19 و20 الجاري .

وسيتمثل فيها لبنان بوفد يرأسه وزير الإعلام زياد مكاري، ويضم البروفسور جرجورة حردان ، المندوبة الدائمة للبنان لدى الأونيسكو سحر بعاصيري وسفير لبنان في تونس انطوان فرنجية.إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ممثل مجلس النواب في لجان الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية النائب سيمون ابي رميا والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية اللبنانية لدى المنظمة الدولية الفرنكوفونية جرجورة حردان ،وتم البحث في مشاركة لبنان في القمة الفرنكوفونية التي ستعقد في جزيرة جربة في تونس في 19 و20 الجاري .

وسيتمثل فيها لبنان بوفد يرأسه وزير الإعلام زياد مكاري، ويضم البروفسور جرجورة حردان ، المندوبة الدائمة للبنان لدى الأونيسكو سحر بعاصيري وسفير لبنان في تونس انطوان فرنجية.