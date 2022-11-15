صدور قانون موازنة 2022 في الجريدة الرسمية

A + A -

أصدرت الدوائر المختصة في رئاسة الحكومة اليوم العدد الخاص من الجريدة الرسمية المتضمن قانون الموازنة العامة لعام 2022 والنافذ حكما، بعدما امتنع الرئيس ميشال عون عن توقيعه.

وكان مجلس النواب أقرّ في 26 أيلول قانون الموازنة العامة لعام 2022 بأكثرية 63 نائبًا ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب.

ووقّع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، مشروع موازنة العام 2022 في تشرين الأول الماضي وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وفي 11 تشرين الأوّل وقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قانون الموازنة العامّة فور تسلمه من مجلس النواب وأحاله على رئاسة الجمهورية.

يذكر أنّ الرئيس عون لم يوقّع قانون الموازنة قبل أن تنتهي ولايته الرئاسية في 31 تشرين الأوّل، ليصبح القانون نافذاً فور وروده في الجريدة الرسمية.