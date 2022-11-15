سلسلة اجتماعات لميقاتي... نصار: موسم الأعياد جيد وكل ما نطلبه الحفاظ على الاستقرار السياسي

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وطنية - يعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية في السرايا الحكومية اليوم.

وفي هذا الاطار إجتمع مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب وعرض معه شؤون وزارته.

وزير السياحة

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار الذي أعلن بعد اللقاء: "بحثنا في شؤون وزارة السياحة وسنطلق هذا الأسبوع الحملة الإعلامية لموسم الشتاء والأعياد وهي ستكون مثل حملة "أهلا بهالطلة" الصيفية".

وأوضح "ان حجوزات شركات الطيران مكتملة، وهي تعمل لزيادة عدد الرحلات، والحجوزات في الفنادق مقبولة جدا وفي بيوت الضيافة ممتازة، وان شاء الله سيكون موسم الأعياد جيدا وكل ما نطلبه هو الحفاظ على الاستقرار السياسي".

القمة الفرنكوفونية

وإستقبل رئيس الحكومة ممثل مجلس النواب في لجان الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية النائب سيمون ابي رميا والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية اللبنانية لدى المنظمة الدولية الفرنكوفونية جرجورة حردان ،وتم البحث في مشاركة لبنان في القمة الفرنكوفونية التي ستعقد في جزيرة جربة في تونس في 19 و20 الجاري .

وسيتمثل فيها لبنان بوفد يرأسه وزير الإعلام زياد مكاري، ويضم البروفسور جرجورة حردان ، المندوبة الدائمة للبنان لدى الأونيسكو سحر بعاصيري وسفير لبنان في تونس انطوان فرنجية.