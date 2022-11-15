في جونية وبالجرم المشهود... مروّج مخدرات واثنين من زبائنه في قبضة المعلومات

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بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في العديد من مناطق المتن وكسروان.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكور وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكنّت من تحديد هويته ويدعى:

م. س. (من مواليد عام ١٩٨٣، سوري)

بتاريخ 31-10-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت إحدى دوريات الشعبة المذكور في محلة جونية بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة نوع "نيسان" لون أبيض تم ضبطها، وأُوقف برفقته اثنان من زبائنه على متن سيارة تم ضبطها وهما كل من:

ر. ع. (من مواليد عام ١٩٨٥، سوري)

أ. د. (من مواليد عام ١٩٨٦، لبناني)

بتفتيش المروّج وسيارته، تم ضبط كمية من الكوكايين زنتها حوالي /161،1/غ، موضّبة داخل مظاريف ورقية وعلب بلاستيكية، هاتفين خلويين، ومبلغ مالي. وبتفتيش زبائنه، ضبط هاتفين خلويين ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهم، اعترف الاول بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في العديد من مناطق المتن وكسروان، كما اعترف أنه ينشط لصالح أحد التجار. واعترف البقية بتعاطي المخدرات والاستحصال عليها من المروّج المذكور.

أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء