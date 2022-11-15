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هل من زيادة على تعرفة الاتصالات قريبا؟

15
NOVEMBER
2022
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أكد المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية أن "لا زيادة على تعرفة الاتصالات في الوقت الحالي"، موضحا أن "غالبية التكلفة التشغيلة هي بالدولار أي أن قيمة المداخيل انخفضت بنسبة 50 %، نحن "نشحد" قطع الغيار".
 
ولفت كريدية في حديث لإذاعة "صوت لبنان"، الى أن "وزير الاتصالات جوني القرم لديه نوايا لمساعدة أوجيرو، لكن أي تعديل للتعرفة بحاجة الى قرار مجلس الوزراء".
 
وأشار ا إلى أن "وزارة الداخلية قدمت لنا مساعدة دون مقابل لوضع طاقة بديلة للسنترالات".
 
وكشف أن "رواتب موظفي اوجيرو لا تشكل اكثر من 6% من المصاريف التشغيلية للهيئة"، معتبراً أن "اوجيرو تعرضت للنكد السياسي لسنوات"، مشدداً على ضرورة "إشراك القطاع الخاص في القطاع العام لتطويره".
 
وعن أسعار "أوجيرو"، قال كريدية: "نحن نسعر إتصالات اوجيرو بالليرة اللبنانية، وليس لنا علاقة بإتصالات شركات الخليوي".
 
وتابع: "رفع التعرفة ليس له علاقة بآلية الصرف لا يحق لنا صرف الاعتمادات إلاّ بعد التصويت عليها في المجلس النيابي، ونعمل لغاية الآن على القاعدة الاثني عشرية، 80% من السلف التي نحصل عليها تذهب الى تمويل الطاقة لاستمرارية الخدمة كما لانزال ندفع للموردين".
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