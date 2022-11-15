نداء الوطن: مواقف "الحزب"... وإطالة أمد الشغور

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

رأت أوساط سياسية أنّ تصعيد "حزب الله" مواقفه من الاستحقاق الرئاسي، انطلاقاً من رسم أمينه العام "خطوطاً حمراً" حول المرشح المقبول وغير المقبول من جانب "الحزب" وصولاً إلى تأكيد رئيس كتلته البرلمانية أنّه لن يكون هناك رئيس للجمهورية إلا الذي يريده "الحزب"، إنما هو تصعيد يختزن في خلفياته محاولة هادفة إلى رفع سقف التباينات في المواقف اللبنانية الداخلية لإطالة أمد الشغور ريثما يظهر "الخيط الأبيض من الأسود" في توجهات الإدارة الأميركية غداة الانتخابات النصفية وحسمها الموقف النهائي حيال مصير الاتفاق النووي ليُبنى تالياً على الشيء مقتضاه في عملية "شد الحبل الرئاسي أو إرخائه" في لبنان.