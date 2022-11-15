عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022

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الأخبار: الإمارات – السعودية ليكس

الخطة السرّرية لتقويض إيران

الديار: بري يعمل على صيغة جديدة للحوار بعد الجزء الـ 6 من «مسرحيّة» الخميس؟

قلق لدى «خصوم» فرنجية من الحراك الفرنسي وغياب «الفيتو» السعودي!

حوار رئاسي «واقعي» بين بكركي وحزب الله... إقرار مُتبادل بحق الإختلاف

البناء: بايدن مطمئن لمجلس الشيوخ… نحو ربط نزاع مع روسيا والصين وإيران وسورية/ تركيا تتهم الأميركيين بالعمل الإرهابي في اسطنبول… وحزب الله يتضامن مع تركيا/ ميقاتي يفتتح الترشيح العلني لفرنجية… وسوف يراسل الأميركيين حول الهبة الإيرانية/



نداء الوطن: التشريع في زمن الشغور: محاولة مكشوفة لـ"شقلبة الأولويات"

"شطحة" رعد رسالة للخارج: الرئاسة "بعيون إيرانية"!



اللواء: الخلافات تُعطّل الكابيتال كونترول.. وتنظيم عمل المجلس نجم جلسة الخميس

ميقاتي يُرشِّح فرنجية.. وجرعة دعم لحكومته لحل الأزمات.. والقضاء يدَّعي على عون

النهار: ارباكات كبيرة في المجلس تترجم الاحتقانات

الجمهورية: تعطيل داخلي... وترقب خارجي



l'orient le jour: Les opposants déterminés à relever le défi de l’unification des choix