أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022

A + A -

البناء: خفايا وكواليس



كواليس

لفت انتباه دبلوماسيّ عربيّ أن ما يصدر عن واشنطن بعد ارتياح الرئيس جو بايدن لوضعه في مجلس الشيوخ الذي يمكنه تقييد السياسة الخارجية يشير إلى استراتيجية الخروج من الأزمات بما في ذلك الملف النووي وسورية وأوكرانيا.

خفايا

قال مصدر نيابي إن إعلان الرئيس ميقاتي عن دعم وصول سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية يعبّر عن لحظة محليّة وإقليميّة ودوليّة مناسبة لصالح انطلاق معركة ترشيح فرنجية افتتحها ميقاتي بعد مواصفات السيد حسن نصرالله ويتوقّع لها أن تتواصل وتتصاعد





اللواء: أسرار

همس

يتجه المسؤولون لصرف النظر عن الاتفاقية مع البنك الدولي، إذا ما استمر قانون قيصر يحول دون الكهرباء الأردنية والغاز المصري..



غمز

لم يكن لقاء قيادي حزبي رفيع مع رئيس تيار حليف على مستوى المتوقع منه، وانتهى على شبه إفتراق رئاسي..



لغز

موَّل تجاري - سياحي ذو فعالية في بيروت، مرشحاً لإعادة هيكلة، في ضوء بيع حصة الشريك الأساسي لمستثمر آخر، يرغب بإعادة النظر بما هو معمول به حالياً!





نداء الوطن: خفايا

يتردّد أنّ وزيرين سابقين انضمّا إلى لائحة التسميات الممكنة للترشح لرئاسة الجمهورية، مع العلم أنّ أحدهما ترك الوزارة منذ أكثر من عشر سنوات.

قامت جهة اجتماعية منظمة تعنى بالتحركات المطلبية المالية بإلغاء بعض التحركات الشعبية أمام قصر العدل يوم أمس الإثنين خشية استثمار هذه التحركات في قضية قانونية شغلت الرأي العام.

تحاول جهات تسريب أخبار عن وسطاء وأوراق تدرس بين بكركي و»حزب الله» للتأثير سلباً على مواقف البطريرك بشارة الراعي الذي يضع مواصفاته للرئيس في وجه المواصفات التي يريدها «الحزب».