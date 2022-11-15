living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022

15
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس


كواليس

لفت انتباه دبلوماسيّ عربيّ أن ما يصدر عن واشنطن بعد ارتياح الرئيس جو بايدن لوضعه في مجلس الشيوخ الذي يمكنه تقييد السياسة الخارجية يشير إلى استراتيجية الخروج من الأزمات بما في ذلك الملف النووي وسورية وأوكرانيا.

 

خفايا

قال مصدر نيابي إن إعلان الرئيس ميقاتي عن دعم وصول سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية يعبّر عن لحظة محليّة وإقليميّة ودوليّة مناسبة لصالح انطلاق معركة ترشيح فرنجية افتتحها ميقاتي بعد مواصفات السيد حسن نصرالله ويتوقّع لها أن تتواصل وتتصاعد

 

 



اللواء: أسرار

همس
يتجه المسؤولون لصرف النظر عن الاتفاقية مع البنك الدولي، إذا ما استمر قانون قيصر يحول دون الكهرباء الأردنية والغاز المصري..


غمز
لم يكن لقاء قيادي حزبي رفيع مع رئيس تيار حليف على مستوى المتوقع منه، وانتهى على شبه إفتراق رئاسي..


لغز
موَّل تجاري - سياحي ذو فعالية في بيروت، مرشحاً لإعادة هيكلة، في ضوء بيع حصة الشريك الأساسي لمستثمر آخر، يرغب بإعادة النظر بما هو معمول به حالياً!

 

 



نداء الوطن: خفايا

يتردّد أنّ وزيرين سابقين انضمّا إلى لائحة التسميات الممكنة للترشح لرئاسة الجمهورية، مع العلم أنّ أحدهما ترك الوزارة منذ أكثر من عشر سنوات.

 

قامت جهة اجتماعية منظمة تعنى بالتحركات المطلبية المالية بإلغاء بعض التحركات الشعبية أمام قصر العدل يوم أمس الإثنين خشية استثمار هذه التحركات في قضية قانونية شغلت الرأي العام.

 

تحاول جهات تسريب أخبار عن وسطاء وأوراق تدرس بين بكركي و»حزب الله» للتأثير سلباً على مواقف البطريرك بشارة الراعي الذي يضع مواصفاته للرئيس في وجه المواصفات التي يريدها «الحزب».

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout