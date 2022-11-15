الديار: منصور يستكمل تحقيقاته بملف النافعة

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الديار: روجيه شاهين-

استكمل قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور تحقيقاته مع الموقوفين بملف مصلحة تسجيل السيارات، بعد التحقيق معهم من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، بناءً لاشارة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب، التي ما زالت مستمرة بالتحقيقات.



وقد بلغ عدد الموقوفين ٥٨ متهما، استجوب القاضي منصور اربعة عشر منهم، واصدر بحقهم مذكرات توقيف وجاهية.

وكان استمع امس الى سبعة متهمين واوقفهم، على ان يستكمل التحقيق مع الباقين يوم الخميس القادم . يذكر ان ملف النافعة مقسم الى عدة ملفات كبيرة .