القاضية عون: هلق صار تطبيق القانون جريمة... وانا بقدم حالي فدى الحق

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غردت القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر":

هلق صار تطبيق القانون جريمة .جريمتي اني طلبت تطبيق قانون رفع السرية المصرفية. بطمنكم يا مودعين.ا نو اذا بقيت الحال على هذا المنوال: يدعى على القاضي لانو استرجى وطلب تطبيق القانون .للاسف اذا هيك مش راح تشوفو مصرياتكن الا بالحلم.. و

وأضافت:

ولازم تعرفوا انو ٣٠ سنة ظل قانون الاثراء غير المشروع غير مطبق .انا اول من طبقه.وقامت الدني وما قعدت.ويللي ادعى علي اليوم وقفني عن العمل بسبب ذلك ولا يحق له قانونا. انا بعمل ضميري بس اذا بدكن تسترجعوا مصرياتكن .ما فيكن تطلبوا قضاة من القمر..انا بقدم حالي فدى الحق .ما ببهم

بس حقوق الناس مين بيحميها.يا رب توكلت عليه ماذا يفعل بي الان