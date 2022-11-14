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قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "تربطني علاقة تاريخية بسليمان فرنجية وأتمنى أن يكون رئيسا للجمهورية".

وأضاف في حديثٍ لـ"الجزيرة", أنه "يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية فورا من أجل انتظام العمل السياسي".

وتابع, "يجب أن يكون رئيس الجمهورية مقبولا من الجميع وألا يكون رئيس تحد لأحد".

وأشار إلى أنَّ, "لبنان لا يخضع لحصار أميركي ونحن لن نعرضه إلى أي مخاطر, وجزء من الأزمة التي نعاني منها ناجم عن تردي علاقة لبنان مع الدول العربية".

واستكمل, "سأخاطب واشنطن رسميا للاستفسار عن إمكانية خضوع لبنان للعقوبات إذا قبل هبة النفط الإيرانية".

وكشف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي, إلى أنه, "سيتم تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة".