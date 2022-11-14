لعشاق كرة القدم.. ميزة جديدة من غوغل لمتابعة أخبار كأس العالم

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كشفت شركة غوغل “Google” الأمريكية (الاثنين 14-11-2022) عن ميزات جديدة وهامة ستقدمها لعشاق كرة القدم مع اقتراب موعد نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وقالت الشركة إن الميزات الجديدة التي ستضيفها إلى خدمة البحث وخرائط غوغل ومنصة يوتيوب، ستساعد عشاق كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاطلاع على أخبار كأس العالم قطر 2022 وتفاصيل المباريات واللاعبين والعثور على أماكن مختلفة لمشاهدة تلك اللحظات الحاسمة داخل قطر وخارجها.

يمكن لجماهير كرة القدم مواكبة آخر تفاصيل البطولة، وذلك عبر البحث على “كأس العالم” في غوغل، والنقر على رمز الجرس الموجود في الزاوية العلوية اليمنى لتلقي إشعارات مستمرة حول المباريات أو الفرق أو اللاعبين.

كما يمكن تثبيت لوحة نتائج المباريات على الشاشة الرئيسية للموبايل المتوفرة حاليا عبر نظام أندرويد.

وتقدم غوغل مجموعة من الإحصائيات والتفاصيل الأخرى، من ضمنها اللحظات المتعلقة بتسديد الأهداف، بالإضافة إلى تقييم أداء الفرق واحتمال فوزها أو خسارتها، ويتغير التقييم طوال فترة المباريات.

ويوفر بحث غوغل لمشجعي كرة القدم معلومات تفصيلية حول أي مباراة، بما في ذلك مقياس احتمال الفوز أو الخسارة.

وأمام عشاق كرة القدم فرصة لعيش أجواء هذه الرياضة مع غيرهم حول العالم عبر تقييم اللاعبين بناء على أدائهم، سواء في مباراة واحدة أو أكثر، ومقارنة تصنيفهم مع لاعبين آخرين في الوسط الرياضي.

كما ستكون هناك لعبة تفاعلية متوفرة على بحث غوغل تطلب من الأشخاص اختيار ودعم فريق واحد خلال كل مباراة، وتسجيل أكبر عدد من الأهداف الافتراضية.

محتوى مميز لكأس العالم قطر 2022 عبر بحث غوغل ومنصة يوتيوب

أصبح بالإمكان متابعة اللحظات الأكثر تشويقا في المباريات بعد انتهاء بثها المباشر عبر قناة “فيفا” (FIFA) على يوتيوب وغيرها من قنوات البث الرسمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يمكن متابعة فيديوهات قصيرة تلخص أهم التفاصيل ويتم بثها يوميا بعد انتهاء المباريات عبر بحث غوغل، وتأتي من مصادر تشمل قناة فيفا وغيرها من جهات البث الرسمية.

وخلال موسم كأس العالم سيتمكن الأشخاص من العثور على فيديوهات قصيرة حصرية وأخرى طويلة على يوتيوب تم إنتاجها عبر مجموعة مميزة من صناع المحتوى في المنطقة، بمن فيهم أبو فلة (AboFlah) وريما المتخصصيْن في محتوى الألعاب، وعمرو نصوحي (صباحو كورة) المهتم بالمحتوى الرياضي، وأخيرا قناة نور ستارز التي تتميز بمحتواها المتنوع والمسلي.

كما يمكن لمشجعي كرة القدم تقديم محتوى مشابه على يوتيوب عبر مشاركتهم الوسم (هاشتاغ) #ShortsFIFAWorldCup.

مشاهدة المباريات بطريقة أسهل داخل قطر وخارجها

ويمكن للأشخاص العثور على أفضل الأماكن وأكثرها ملاءمة لمشاهدة مباريات كأس العالم، وذلك عبر كتابة “أماكن مشاهدة كأس العالم بالقرب مني” في بحث غوغل، ويجب على أصحاب الأنشطة التجارية مراجعة القواعد المتعلقة بعرض المباريات والفعاليات الرياضية للجماهير العامة قبل تفعيل هذه الميزة وإضافتها إلى خاصية الملف التجاري على غوغل لتظهر بذلك في نتائج البحث، وسوف يتم تفعيل هذه الميزة خلال الأيام المقبلة استعدادا للموسم الكروي القادم.