بو صعب: كلّما وصلنا إلى بند الكابيتال كونترول يُعرقل النقاش

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لفت نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إلى أنّه "كلّما وصلنا إلى بند الكابيتال كونترول في جلسة اللجان المشتركة يُعرقل النقاش بين من يريد إقراره وبين من لا يريد ذلك و"بين من يريد ولكن".



وفي تصريحٍ له بعد جلسة اللجان المشتركة، قال: "من حق كل نائب أن يشارك في مناقشة قانون الكابيتال كونترول غير أن تكرار بعض النواب مضمون مداخلاتهم يعرقل تناوله مادةً مادة".



وأضاف، "هناك حاجة في لبنان لتسيير المشاريع من خلال القروض وأُقرّ إبرام الموافقة على الحصول على قرضين لتمويل مشروع الصرف الصحي في البترون ومشروع صيانة الطرقات مع الموافقة على تشكيل لجنة من النواب للتنسيق مع لجنة الأشغال".

وأشار إلى أنّ، "بعض المصارف ما زال يحوّل الأموال بناء على العلاقات مع أصحاب المصارف و"الواسطة" فيما الكابيتال كونترول يمنع الاستنسابية".

من جهته، قال النائب علي حسن خليل في حديثٍ لقناة الـ"MTV": "نراوح مكاننا في قانون الكابيتال كونترول وهناك تناقض كبير في مواقف الكتل السياسية ونحن مصّرون على استكمال النقاش من حيث توقّفنا وعلى مبدأ عدم المسّ بحقوق المودعين".