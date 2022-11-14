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"تاتش": سنضاعف جهودنا...

14
NOVEMBER
2022
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صدر عن شركة "تاتش"، بيان جاء فيه: "أظهرت شركة تاتش في الإجتماع الدوري لوزارة الإتصالات ضمن خطة تحسين الخدمة ونوعية الاتصال وتأمين استمرارية القطاع والذي عقد الأسبوع الفائت في مبنى الشركة، أن توفّر شبكتها يتجاوز معدل الـ 97% نهاراً و99% ليلاً، مقابل نسبة 83% في بداية شهر تموز، مما يُعدّ من أعلى معدلات توفر الشبكة على صعيد عالمي، رغم غياب الطاقة الكهربائية من المصادر الطبيعية".

وتابع، "كما أحرزت شبكة تاتش تحسناً كبيراً على صعيد جودة خدمة الاتصالات الصوتية التي بلغت نسبة الـ 99% (ممتازة) مقابل 72،78% في تموز، فيما ارتفع مؤشر تجربة الزبون في استخدام البيانات الخليوية ليبلغ نسبة 87.7% (ممتاز) مقابل 69% عند انطلاق خطة التحسين المتفق عليها مع وزارة الاتصالات".

ولفت إلى أنّه، "هذا السياق أكد رئيس مجلس إدارة مدير عام شركة تاتش المهندس سالم عيتاني "أننا سنضاعف جهودنا، بالتعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات، لضمان الإبقاء على هذا المستوى من الأداء وأكثر لتلبية متطلبات زبائننا لناحية اتصالاتهم واستخدام البيانات الخليوية بالجودة التي يتوخونها يومياً. من ناحية أخرى، سنستمر في تذليل العقبات، وهي بمعظمها خارجية، التي تقف عائقاً في بعض المناطق أمام تقديم خدماتنا بالنوعية التي نريدها على صعيد الاتصالات والسرعة في البيانات الخليوية".

 

وأشار إلى أنّه، "في هذا المجال، تمكّنت شركة تاتش من تقليص عدد المحطات التي لا تزال تواجه بعض المشاكل إلى 78 محطة من مجموع 1368 محطة، مما يعني أنها تجاوزت أيضاً عدد 80 محطة التي كان متفق عليه في الخطة الأولية، وهذا ليس سوى مؤشراً واضحاً للسعي الدؤوب للشركة لضمان خدمة الاتصالات التي يتوخاها مستخدموها".

وختم البيان، "على صعيد التجربة الحيّة التي أجرتها تاتش لسرعة الانترنت على شبكة الجيل الرابع بحضور وسائل الإعلام في الاجتماع الدوري المشار إليه، فبلغت السرعة حوالي 500 ميغابت في الثانية، فيما بلغت السرعة للتجربة الحية على شبكة الجيل الخامس 1،9 غيغابت في الثانية، مسجلة أعلى سرعة في لبنان ضمن التجارب الحية المماثلة، مما يعد من أفضل معدلات السرعة على صعيد شبكتي الجيل الرابع والخامس".

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