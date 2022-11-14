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لقاء بين ميقاتي وقائد "اليونيفيل"... إليكُم ما تبلّغه الأخير

14
NOVEMBER
2022
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أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّ "لبنان يقدّر التعاون القائم بين الجيش واليونيفيل والتنسيق بينهما".

وأبلغ ميقاتي القائد العام للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال آرولدو لازارو، "أهمية وقف الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية وتنفيذ القرار 1701".

واستقبل في السراي الحكومي اليوم قائد اليونيفيل على رأس وفد، وشارك في اللقاء الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى.
وأعلن الناطق باسم "اليونيفيل" آندريا تيننتي، أنّ "الهدف من هذا اللقاء هو إطلاع الرئيس ميقاتي على آخر المستجدات على الخط الأزرق والتنسيق القائم بين اليونيفيل والجيش، إضافة إلى إطلاع دولته على المستجدّات في ما يتعلق بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 1701 الذي سيصدر خلال أيام قليلة".


واستقبل ميقاتي سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف على رأس وفد وجرى البحث في التعاون الثنائي والملفات التي تحتاج إلى متابعة.

وأجرى رئيس الحكومة اتصالات بكل من وزراء الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي والدفاع الوطني موريس سليم والعدل هنري خوري والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مؤكداً على "ضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية بشأن عمليّة التّخريب الّتي حصلت على المصعد الكهربائي في منطقة الأرز وإفادته بالنتيجة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الضالعين في هذا العمل المدان".

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