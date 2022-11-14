نقيب الأفران: لرفع الدعم عن القمح وحصره ببطاقة تمويلية

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طالب رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور في بيان "برفع الدعم عن القمح وحصره ببطاقة تمويلية تعطى للعائلات الاكثر عوزا وتضررا من الأزمة الاقتصادية"، وأكد أنه "في اتصال مع قيادة الجيش تبين أن هناك نحو 279 الف بطاقة جاهزة للتوزيع على العائلات المستحقة، كي لا يتبخر قرض الـ 150 مليون دولار كالمليارات التي تبخرت سابقا، وبعدها سيتم رفع الدعم ويحصل مع الخبز كما حصل مع الدواء والكهرباء والمحروقات".

وطالب النواب بـ "مكاشفة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليوضح للشعب من يحصل على دولارات منصة صيرفة، عبر جدول يومي يصدر عن المركزي يوضح العمليات المصرفية بالارقام والاسماء والصفة لكل مستفيد".