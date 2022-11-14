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فياض يستكمل بحث ملف الطاقة في شرم الشيخ

14
NOVEMBER
2022
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يستكمل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض اجتماعاته على هامش مشاركته في مؤتمر تغير المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ في مصر، حيث التقى المبعوث الخاص لدولة ايطاليا حول التغير المناخي الوزير أليساندرو موديانو في جناح إيطاليا في المؤتمر. خلال اللقاء، اثنى الوزير فياض على الدعم المتواصل من إيطاليا لمساعدة لبنان في مجموعة مشاريع في قطاعي الطاقة والمياه من خلال نشاط السفارة الإيطالية في بيروت.
 
كذلك، عرض الطرفان للدعم المقدم من وزارة البيئة والأمن الطاقوي الإيطالية للبنان في مجال كفاءة الطاقة (energy efficiency) ولا سيما في موضوعي تخفيض استهلاك الطاقة في مجال الأدوات الكهربائية والمضخات الحرارية (heat pumps). وأعلن الوزير فياض دعمه الدائم لهذه المبادرات واهميتها في تخفيض الطلب على الطاقة في لبنان لا سيما مع رفع سعر التعرفة الكهربائية لمؤسسة كهرباء لبنان. 
 
وبحسب خبراء المركز اللبناني لحفظ الطاقة المشاركين في الاجتماع، يمكن لتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة ان تؤدي إلى تخفيض الطلب بما قد يصل إلى حوالي ٣٠٠ ميغاوات خلال فترة ٣ سنوات، ما يخفّف فاتورة الكهرباء على المواطن و يؤدي الى تقليص القدرة الانتاجية الاضافية المطلوب بناؤها.
 
وخلص الاجتماع إلى التأكيد من الوزير موديانو على استمرار الدعم المالي والتقني من الدولة الإيطالية لمبادرات كفاءة الطاقة في لبنان.
 
ويلتقي اليوم الوزير فياض المدير التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي الدكتور انجيلا ويلكنسون كما يلتقي  المسؤولين من الوزارات الألمانية المعنية بشؤون التغير المناخي. ويشارك الوزير فياض في لقاء حواري مع مجموعة وزراء والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة الدكتور فرنشيسكو لاكاميرا.
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