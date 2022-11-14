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استعداداً لإنطلاق أنشطة الحفر في الرقعة رقم 9 دورة تدريبية لبنانية – نروجية على الإستجابة لحالات الطوارئ

14
NOVEMBER
2022
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استعداداً لانطلاق الأنشطة البترولية في الرقعة رقم 9 وحفر البئر الإستكشافية الأولى فيها، انطلقت صباح اليوم في بيروت الدورة التدريبية الخاصة بقطاع النفط والغاز في ما يتعلق بالاستجابة لحالات الطوارئ وإدارة هذه الحالات، وذلك من ضمن التعاون بين هيئة إدارة قطاع البترول والإدارة المختصة في المؤسسات الحكومية النروجية.
 
وتأتي هذه الدورة ضمن إطار اتفاقية التعاون بين لبنان والنروج وفقاً لبرنامج النفط للتنمية الذي تم تمديده لمدة سنة إضافية تستمر حتى نهاية العام 2023.
 
ويشارك في الدورة ممثلون عن الوزارات والإدارات المعنية بقطاع البترول في لبنان والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والمديرية العامة للجمارك والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني وممثلة عن غرفة الطوارئ لدى رئاسة مجلس الوزراء وأعضاء مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول وممثل عن شركةTotalEnergies صاحبة الحق البترولي في الرقعة رقم 9 ، وتمتد الدورة التدريبية على مدى أربعة أيام.
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